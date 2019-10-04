詐領國手機票補助費58萬 冰球協會正副秘書長判緩刑

2019-10-04 11:43

〔記者張文川／台北報導〕中華民國冰球協會3年讓國手自費買機票出國比賽，卻要求選手繳回票根，協會再向體育署詐領補助58萬；台北地檢署今年5月依詐欺、偽造文書罪嫌，起訴冰球協會秘書長孫經武、副秘書長黃意中。台北地院考量2人在偵查期間就認罪，並早已歸還58萬，今判孫4月、黃3月有期徒刑，皆緩刑2年，各支付國庫8萬、6萬元。可上訴。

冰球國手翁鐸前年爆料指出，冰球在台灣是冷門運動，冰球協會能得到的資源和贊助不多，選手出國比賽須自費，但經過10年，協會並未體諒球員、幫助球員，反而還想從選手身上剝削，「不僅協會報價與旅行社報價有落差，協會還會將票根收回報帳」。

協會當時立刻發聲明稿澄清，指報價公開透明，並公布於網路上，也接受球員提供其他旅行社的報價做為參考，取得合理評價後，才會做出最終決定，協會並未強制要求選手繳回票根，票根僅拿來造冊、紀錄使用，不可能用來請款，體育署也不會同意。

檢、調獲報介入追查，發現冰球協會2016年辦理國手至保加利亞索菲亞參加「世界U18第3級冰球挑戰賽」，以及阿拉伯聯合大公國阿布達比參加「亞洲男子挑戰盃冰球錦標賽」，國手自費購買機票後，協會回收票根造冊後，向體育署「運動發展基金」申請機票補助款。

依據規定，每場國際賽的補助款最高申請額度是29萬，冰球協會2場賽事「請好請滿」，共獲補助58萬，但得款後，卻未將機票錢還給國手。

孫經武、黃意中在偵查時即已認罪，58萬補助款事後已全數歸還給體育署；但檢察官認為孫、黃2人最初確實有詐領的意圖，且必須讓其他體育協會知道這樣做是不對的，依法起訴2人。

北院審理後認為，2人以不實核銷方式，詐取體育署的補助款，損害體育署執行、管理補助款的正確性，所為實不足取，考量2人犯後坦認犯行的態度，各輕判4月、3月並緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法