食勤兵控連上48天變半身不遂 訴請國賠遭駁

2019-10-04 11:50

〔記者溫于德／台北報導〕許男赴澎湖擔任食勤兵，他指控，中隊後來剩下他1名食勤兵，導致不堪負荷，且正值盛夏酷熱之際，仍被要求穿戴全套炊事服，形同凌虐性體罰，過程長達48天；後來返台休假，卻突然半身不遂，他認為兩者相關，訴請國賠928萬餘元。台北地院審結，認定許男所受傷害與當兵時工作量、衣著及連續工作48日未休假等，沒有相當因果關係，判許男敗訴，可上訴。

許男委託律師具狀提到，入伍前兵役檢查時曾向醫生表示有胸悶、心悸、血壓偏高及顱內血管瘤等疾病，後來抽中海軍，前往澎湖擔任海鋒大隊第六中隊食勤兵。依海鋒大隊廚房編制應有2名食勤兵，但另名食勤兵2014年7月3日退伍後，食勤兵只剩他1人，之後雖有幫廚，但隨即遭洪姓副中隊長撤掉，導致人力明顯不足，他無法負荷繁重工作量。

許男接著說，當時正值盛夏之際，洪姓副中隊仍要求進廚房必須穿戴全套炊事服，形同凌虐性體罰，經連續工作48日後，最終得以在2014年8月17日返家休假，豈知返台後竟累到引發疾病，最終導致半身不遂。

許男認為，海鋒大隊明知食勤兵不足害他工作量過重，且要求在高溫環境仍需穿戴全套炊事服，加上長期未休假，導致罹患「自發性再脊髓出血、下肢偏癱」等重症，訴請國賠928萬9882元。

但海軍司令部法務辯稱，依規定，食勤人員必須在工作場所穿著工作衣帽，而洪姓副中隊長基於膳勤衛生，依規定要求許男穿著全套膳勤服裝執行膳食勤務，並無違失；此外，許男雖主張食勤兵人力不足，但實際上仍有士兵會協助洗菜切菜，並無人力不足情況；至於連續48日未休假部分，是許男主動要求「延休」所致，且未休假期間仍有外散假6次。

被告也說，經三軍總醫院認定，許男胸主動脈窄縮導致脊髓腔內出血結果，與穿著、負重及執勤無直接因果關係，且台北榮總也認定許男負擔的廚房工作，與所受疾病無直接關係。

法官審理後採信醫院鑑定意見，認定許男雖在服役休假期間癱瘓，但其癱瘓結果與當兵時工作量、衣著及連續工作48日未休假等沒有相當因果關係，判許男敗訴。

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