賣屋糾紛被爆料詐財 徐乃麟再提告今出庭

2019-10-04 10:58

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人徐乃麟先前被爆料提供北市內湖豪宅「米蘭苑」給女密友董子綺（董Vivi）開麻將賭場，徐乃麟為此控告爆料人楊強蓉誹謗，台北地檢署上月初以告訴人身分傳喚徐乃麟、以被告身分傳喚楊強蓉之後，今另針對徐乃麟控告大龍蝦數位國際子公司中弘公司負責人曹米芳、總經理蔡志龍，爆料他賣屋詐財涉嫌妨害名譽一事，傳喚徐乃麟到庭。

今早10點30分，徐乃麟庭訊後受訪指出，上次出庭是告楊強蓉加重誹謗，今天則是告曹女及蔡男，以證人身分到庭，陳述所有賣屋等事情的過程，並已把房子買賣所有證據資料提供給檢察官。

被問到上次庭訊後，楊強蓉與她的委任律師另爆料，指徐乃麟承認確實有與女密友董子綺之間的對話錄音，並稱徐乃麟在錄音中，指自己與董子綺是男女朋友，有發生過關係一事；徐乃麟今庭訊後強調，所有的爆料內容都是不實的，會與律師研究是否也對楊強蓉的律師提告。

今年5月，徐乃麟針對被週刊報導賣屋詐財8千萬元一事開記者會澄清，當時他在記者會上指出：「這是非常惡劣、惡毒的不實指控，今天讓大家看我徐乃麟多可憐，看證據就知道我是多大的受害者。」不料記者會尾聲，爆料人曹女及蔡男現身，蔡男嗆徐乃麟怕了，讓徐乃麟大怒，要求兩人離開。

徐乃麟還原事件指出，幾年前他與好友、大龍蝦數位國際公司陳姓負責人一起在中國經營博奕遊戲事業，找曹女負責向中國體育總局申請批文，期間友人找來另一股東蔡男當人頭，買下徐乃麟位於北市內湖7300萬元的房子，並拿去向銀行轉貸5500萬元、二胎1500萬元作為公司營運使用。

但蔡男認為，房子轉到他名下後，徐乃麟連訂金、稅金300多萬元，以及豪宅管理費11萬元都賴給他，因此找上週刊爆料。

徐乃麟的說法則完全相反，徐乃麟稱房子雖過戶到蔡男名下，但他仍每月匯款9至10萬元繳貸款，1年後他才找代書將房子要回來，還繳了20萬元稅金；雙方各說各話。

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