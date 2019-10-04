警察好忙！新竹高鐵站區 誤認汽機車失竊烏龍案頻傳

2019-10-04 09:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕高鐵新竹站旅客數平均一個月約52萬人次，運量龐大，但是經常有通勤的旅客忘了自己愛車停放的地點，而誤以為遭竊；當地的新竹縣高鐵派出所，平均一個月接獲3到5件民眾誤認汽、機車失竊的通報。

竹北警分局高鐵派出所提醒，民眾在妥善停車後，可用手機順手拍下車格編號、街道名稱、或是周邊環境的特徵再離開，以方便返程時取車，不會因為一時忘記，心情慌亂而白忙一場，也避免烏龍報案，讓有限警力發揮最大效益。

警方表示，報案民眾一開始通常會焦急地告訴員警，自己的車子一早就停放在這裡，現在卻不翼而飛；員警記下時間、地點和行駛路線，並詢問車子特徵後，調閱周邊路口監視器畫面卻不見該車行經，最後帶著民眾繞行附近街道查看，結果發現其車子其實是停在另一個地方。

類似的烏龍報案，高鐵所一個月平均接獲3到5件。警方說，高鐵站區周邊街景相似，如高鐵站前的高鐵七路、高鐵八路，或是台鐵六家車站前的復興三路二段等，外地旅客有時記錯停車地點，擔心車子可能遭竊而報案；但不只是外地人，更常見居住本地的通勤上班族，每天將車子停放同一個位置，某天可能找不到停車空間，臨時改放他處，自己卻忘了。

警方也提醒，除了路邊停車格，高鐵站區和周邊民間業者也都有汽、機車停車場，民眾應妥善停放愛車，不要在廣場或人行道停車，以免妨礙行人或車輛通行，違者警方將逕行告發。

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