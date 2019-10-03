為了白米起衝突 打瞎一隻眼賠60萬

2019-10-03 22:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣雲姓男子懷疑連襟葉男將他的白米藏起來，讓他無法煮炊，竟於酒後揮拳將葉男左眼打成重傷，幾乎無法看見，新竹地院刑事庭依重傷害罪判刑3年7月後，民事庭再判賠60萬元。

葉男說，與雲男為連襟關係，2017年6月30日下午5點多，二人在他住處外因故與原告發生爭執，雲男先將他推倒在地，接著徒手毆打臉部，致雙眼及雙眼眶損傷、雙眼球及雙眼眶組織鈍傷、右側眼視神經損傷、雙眼瞼及雙眼周圍區域鈍傷、前房出血、頭部鈍傷、右小腿擦傷、右小腿挫傷等傷害，並因而導致原告左眼水晶體半脫位、視網膜剝離併視網膜裂孔，經手術治療後，左眼裸視最佳視力僅剩0.1，已達嚴重減損左眼視能，視力無法恢復之重傷害結果。

葉男說至今左眼仍無光感，等同失明，生活起居及工作皆受到影響，受有精神上莫大痛苦，難以言諭。為此求償60萬元。

法官調查，雲男有恐嚇、酒後駕車、強盜、施用第二級毒品、竊盜及違反森林法案件遭判刑前科紀錄，迄今亦未與被害人和解、賠償其損失，其雖稱願意變賣共有土地賠償，卻拖了近1年半時間未積極洽談或籌措和解款項，顯見其和解態度消極。

不僅如此，葉男指控先前雲男入監時他幫忙照顧雲家小孩，雲男卻將他打成重傷，因此地院刑事部分依重傷害罪判刑3年7月，民事部分再判賠60萬元。

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