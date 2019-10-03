對方持刀追砍 男自衛開槍判無罪

2019-10-03 22:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕康姓男子為了替乾妹妹解決與劉姓男友的債務糾紛，持槍前往談判，卻反遭劉持刀追砍，情急之下朝劉右大腿開一槍，被控重傷害罪。法院審理認為康開槍屬正當防衛，判他無罪，但康持有槍械部分，則被依非法持有手槍罪，判5年6月徒刑，併科台幣10萬元罰金。

非法持有手槍罪 判5年6月徒刑

判決指出，29歲劉男與小他4歲綽號「貼心兒」的黃姓女子有5000元債務糾紛，雙方電話爆發口角。黃女的28歲康姓乾哥哥獲知後，叫黃女約劉至基隆市中平街與烏頭橋路口談判，由康的劉姓小弟載康、黃女抵達。

康抵達後，將德製制式手槍插在腰際，見劉持刀下車，先對空鳴槍，但劉仍持刀朝他追砍，康情急之下朝劉右大腿開槍，但只開一槍便卡彈，隨後掉落7顆子彈。

劉中槍後，負傷逃離，自行駕車就醫，警方獲知劉受有槍傷，趕往追查，循線找到康的劉姓小弟，在他住處搜出德製手槍與另一把改造手槍與制式子顆2顆，再逮到開槍的康。

檢方調查後將康依重傷害罪嫌起訴，另對康、劉持有手槍部分，各依非法持有手槍與寄藏手槍罪嫌起訴。

法院審理時，康針對被控重傷害罪部分，為自己辯駁：「我是於自衛才對劉開槍」，法院勘驗路口監視影帶，加上康外套與皮帶也有被劉持刀劃破的痕跡，因此採信他的說法，認為康是正當防衛，判他無罪。

不過，對於康持有手槍與劉藏放手槍部分，康被依非法持有手槍罪，判5年6月徒刑，併科台幣10萬元罰金；劉則被依非法寄藏手槍罪，判處3年徒刑，併科台幣10萬元罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法