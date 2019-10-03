妻偷存老公外遇性愛影片傳給小姑告狀 竟挨告妨害秘密

2019-10-03 17:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕楊男跟謝女為夫妻，日前楊男上班手機忘記帶出門，謝妻打開手機發現竟有丈夫跟林姓小三的性愛影片，謝女一氣之下，存在自己手機，並以Line傳給老公妹妹，控訴其兄外遇，再提告楊男與林女通姦，楊男也指控謝妻洩漏隱私權，控告妨害秘密罪。法官審理，謝女無故取得他人電腦之電磁記錄罪，處拘役55天，又犯利用電腦持有他人秘密罪，處拘役50日，合併執行95日，可易科罰金。

判決書指出，去年3月28日上午8點楊男出門上班，卻將手機遺落家中，謝女（36歲）未經丈夫同意逕自打開手機，發現有楊男跟林女的性愛照片、影片等，察看雙方Line對談內容，充滿曖昧，在未取得同意下進行重製並儲存於自己手機，謝女取得以上證據後，拷貝成光碟具狀彰化地檢署，對楊男、林女提告通姦，目前該案仍在偵查中。

謝女不甘心遭背叛，轉向兩位小姑告狀，還將其哥哥偷吃的性愛照片、影片以Line傳訊觀看，洩漏其隱私，楊男得知，對妻子提告，隔年也協議離婚，

法官審酌，謝女靠著與楊男為夫妻關係，擅自取得手機內私人照片、影片，事後又洩露他人損及隱私，造成楊男困擾非輕，殊為不該，且迄今未與楊男和解，念及被告坦承犯行，及犯罪動機，分別量處其刑，全案可上訴。

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