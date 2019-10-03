國三近中埔交流道火燒車 2人擦傷送醫

2019-10-03 15:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國道三號南下297公里、近中埔交流道，今天下午2點多發生車禍事故，導致汽車起火引燃，車上有1男1女及1名嬰兒，其中22歲男子及24歲女子有擦傷，所幸嬰兒無大礙，目前嘉義縣、市消防局派人車將3人送醫救治、檢查。

嘉義市消防局今天下午獲通報，國道三號297公里處發生一起自撞事故，該台車輛全面燃燒，派人車到場馳援，嘉義縣消防局2點53分也派出人車支援，到場時，22歲男子、24歲女子及1名嬰兒已經自行脫困，目前火勢也已經撲滅。

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