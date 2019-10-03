美國總統也「染毒」？ 他把川普頭像印在包裝

毒梟將美國總統川普人頭、美國國旗作為毒咖啡封面，並印有「The party is great again」。（記者邱俊福攝）

2019-10-03 16:42

〔記者邱俊福／台北報導〕21歲范姓男子涉嫌在新北市汐止區交流道附近承租社區內小套房，作為毒咖啡新興毒品分裝工廠，刑事局偵二大隊第一隊今宣布搗破，起獲各式卡西酮類原料、毒咖啡包等贓證物，有趣的是，該分裝場的毒咖啡包裝除有時下流行的小惡魔封面，竟還有以美國總統川普人頭、美國國旗的封面，並印有「The party is great again」，令承辦警方看得直搖頭。

警方調查，沒有工作的范嫌，涉嫌自行將數種新興毒品卡西酮、一粒眠類混和入咖啡、奶粉、果汁粉等，並分裝製作成毒品咖啡包，也利用承租交流道附近小套房的出入人口複雜，企圖躲避警方查緝。不過，范嫌到案後全盤否認分裝毒品，表達都是他人所寄放。

警方日前追查新興毒咖啡包案件時，追查鎖定范嫌設置的毒咖啡分裝場，經長期蒐證後，上月25日傍晚前往查緝，現場查獲卡西酮類原料MDPBP5包、毒咖啡包560包、一粒眠1524顆、四氯乙基卡西酮2包、各式卡西酮類原料1批，以及果汁機、封膜機、電子磅秤等相關證物。

詢後將范嫌依毒品罪嫌移送至新北地檢署偵辦，並持續擴大追查其他共犯。

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