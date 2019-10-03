回收物發臭「霸道」 警方強制清除

2019-10-03 16:28

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮區龍美路一名60歲徐姓住戶，習慣撿資源回收物，不但家裡和屋前擺滿，連屋旁短短不到30公尺長的小巷也成私人倉庫，左鄰右舍被臭到「凍末條」，屢向徐男投訴無效，今只好委請平鎮警方會同環保局清道，還給用路人空間及整潔市容。

龍興里民說，徐男屋內堆到連通行空間都沒有，屋外滿是紙箱、寶特瓶、輪胎、電纜等，部分廢棄物還佔用馬路，附近住戶屢勸無效，還遭對方回罵：「關你什麼事！」只好架設木板阻隔，並請行政機關協助。

王姓住戶說，兩米寬的小巷也堆滿垃圾，回收物散發陣陣惡臭，不乏易燃物品，要是有人不慎掉落菸蒂發生火警，後果恐不堪設想。

住戶不堪其擾，請求警方協助，員警今與環保局人員到場，強制執行清道專案，將回收物全部清除；警方表示，屋主已違反道交條例第82條，依法可處1200元以上、2400元以下罰緩，呼籲民眾若因回收物占用車道、騎樓、紅磚道、人行道的行為造成用路人生命安全或其他事故等狀況，除了交通罰鍰，還會吃上刑事官司，不可不慎。

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