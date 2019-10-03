沉痛告白 分屍案家屬：他奪走我僅有的媽媽

2019-10-03 16:21

〔記者王捷／台南報導〕吳茂騰不滿張姓女友要分手，痛下殺手分屍，張女留下一位還在念大學的兒子，透過書信沉痛說，吳茂騰也是單親，剛跟母親在一起時說能體會單親家庭的辛苦，他的母親沒有對這段感情不忠，容忍一切，甚至包括吳茂騰跟其他女子登記結婚，但是容忍的結果卻是換來吳茂騰奪走他僅有的媽媽，他希望吳茂騰能去死。

張女的兒子說，他是母親拉拔長大，母親為了讓他過更好的生活，在紅塵打滾，3年多前，吳茂騰認識在八大行業上班的母親，吳茂騰自稱能體會單親的辛苦、不在意母親的工作，但是在交往期間卻常拿母親工作的事吵架，他不懂，母親對吳茂騰這麼好，幫吳茂騰找到工作，每個月帶吳茂騰去吃的餐廳、過年過節帶著吳茂騰回老家，結果卻換來這個下場。

張女的兒子希望，他能好好幫母親澄清，母親沒有對這段感情不忠也非常重視吳茂騰，才會容忍這一切。包括吳茂騰在交往期間多次劈腿、跟別的女子登記結婚，給出的理由竟是為了錢，才跟工廠的千金結婚，吳茂騰每次求和好都會甜言蜜語，但母親的容忍卻遭吳茂騰殘忍對待。

「吳茂騰也是單親，他應該要更暸解單親的痛苦，但他卻奪走了我僅有的媽媽」張女的兒子在書信中寫下這段話，他看見吳茂騰的母親來庭辯護，說著吳茂騰小時候的種種，他覺得很可笑，一個人會變成怎麼樣，是自己能決定的，對他來說，吳茂騰沒有教化的可能，他希望吳茂騰能去死，不要浪費納稅人的錢，也希望法官能還給他公道。

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