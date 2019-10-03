愛子颱風天騎車撞上抽水管喪命 父盼不要再有憾事

2019-10-03 15:37

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林口湖一名19歲郭姓男子，今年7月17日深夜騎機車沿著口湖蔦松大排防汛道路行駛，撞上跨越防汛道的抽水機排水管，傷重不治，雲林縣長張麗善今天前往探視郭父並送上弱勢微型保險意外身故保險金，談到兒子生前點滴，郭父難過落淚，也盼不要再有憾事發生。

今年7月17日丹娜絲颱風來勢洶洶，全縣各地低窪易淹水地區預佈移動式抽水機，19歲郭男下班後從住處騎機車沿著蔦松大排左岸防汛道路由西向東行駛，因天色昏暗、沒有警示標誌，行經時撞上跨越防汛道路的抽水機排水管，撞擊力道猛烈，送醫傷重不治。

郭家是縣府列冊中低收入戶，郭男為微型保險被保險人，張麗善今天在縣府社會處長林文志、議員蔡孟真及村長李登進等人陪同，再次前往關懷郭父生活狀況，並送上微型保險身故理賠金。

郭父傷心的說，他工作不穩定，兒子為了減輕家中經濟壓力，讓姊姊能安心完成學業，高職畢業後提早入伍，退伍後急著工作，這麼貼心、孝順孩子就這樣走了，每次想起就很難過不捨。

張麗善及蔡孟真聽了也紅了眼眶跟著落淚，2人安慰郭父要照顧好身體，郭父也盼相關單位要徹底做好相關安全設施，不要再有憾事發生。

林文志指出，雲林縣弱勢微型保險目前有兩種，一是針對15至70歲的低收、中低收入戶納保，如因意外身故或殘廢，最高保險金額30萬元，被保險人有9099人；另一種是針對單親、家中突逢變故等特殊境遇家庭，保險金額一樣是30萬元，現被保險人有398人。

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