中市府曾承諾清查農地工廠 議員批：至今仍未掌握

2019-10-03 13:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市大雅區農地上一間違章鐵皮屋工廠今天凌晨發生大火，2名警消罹難，市議員黃守達表達哀悼，表示曾質詢台中市火災密度與消防設備改善問題，當初市府在回覆議會質詢時曾明白承諾，今年10月底前完成農地工廠的清查，但直到今日發生火災，市政府仍然未能掌握狀況。

市府調查，該棟無使用執照，屬整棟違章，據了解由於這棟工廠屬於農地上工廠，從民國100年後這類工廠都是屬於先輔導再取締，初估台中市農地上工廠應該有上萬家，盧秀燕稍早也下達命令，主動擴大查緝全市鐵皮違章工廠。

黃守達表示，之前也持續了解前陣子后里輪胎廠的起火原因，「很遺憾，9月30日收到的回覆，仍然是偵查不公開。」

黃守達也向盧秀燕喊話，當初市政府在回覆議會質詢的時候，就曾明白承諾10月底前完成農地工廠的清查，但直到今日發生火災，市政府仍然未能掌握狀況，為了市民的財產與生命安全，也為了第一線的消防人員，拜託盧秀燕務必展現市長的意志，並儘速提出調查報告。

黃守達說，對於站在第一線的消防人員，要致上最高的敬意，身為民意代表會盡力做好監督的工作，讓消防員在保護市民的財產與生命安全時，能有更完善的裝備與工作環境。

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