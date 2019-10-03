南方澳斷橋釀6死 最後一具罹難漁工遺體上午尋獲

2019-10-03 12:29

〔記者徐聖倫、張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂今日進入搜救第3天，上午11時許最後一名失聯的菲律賓籍漁工遺體在主航道北面消波塊尋獲，這起斷橋意外一共釀成6死10傷、2名海巡人員受傷；昨天深夜國軍即透過水下切割方式清出一條水道，今天上午11時許已開放給漁船通行。

新臺勝266號船東江榮華感謝搜救人員不放棄，船的部分後續交由相關單位處置即可。江也提到，究責不單是他1人，更重要的是還有罹難者家屬，他希望相關單位能夠重視。

前天早上9時30分時，米塔颱風警報剛解除，1輛中油油罐車正行駛跨港大橋上，正準備下橋時，兩端橋面隨即往中間斷塌，張姓司機駕駛的油罐車瞬間騰空，然後自橋面垂直摔落，整輛車立即起火爆炸，巨大聲響嚇壞準備出港作業漁工，幸好附近加油站人員緊急救援，張姓司機才逃過死劫。

案發當時剛好有3艘漁船在排隊等加油，突然的斷橋壓毀漁船，造成6人受困船艙，新臺勝266號有2名、366號則有4人；事發後第14小時，1日晚間11點18分，搜救人員在366號附近水域拉起一具遺體，相隔16分第二具遺體浮出水面。

2日凌晨1時許，被拖至蘇澳港第13號碼頭的新臺勝266號，船旁水域再尋獲1具漁工遺體。

昨早8時許，13號碼頭北邊的消波塊中，找到另一具遺體，確認是菲律賓籍漁工，因退潮時被搜救人員發現卡在消波塊上，下午2點多發現第5具遺體，今天上午11點多在蘇澳港航道右側的消波塊上尋獲最後1具失聯遺體。

據了解，最後一位失聯的菲律賓籍漁工Romulo Illustrimo Escalicas Jr.，搜救人員本以為其被壓在僅剩30公分高的船艙內，搜救情況看來艱困。不料於11時22分，搜救人員在跨港大橋崩塌的主航道右側消波塊發現浮屍，打撈上岸後確認特徵，證實是Romulo Illustrimo Escalicas Jr，趕緊將他打撈上岸並將遺體送往殯儀館。

江榮華受訪時說，感謝各單位沒有放棄搜救，員工的遺體離船被壓沉地點約300公尺，找到人比較重要，船的部分已經毀損不堪，後續處置將交由檢調等相關單位，目前已經聯絡其在台的堂弟。

江榮華也說，他們家族20多年來在港內沒有損失任何船隻，而這次意外在港內發生，究責不僅僅是他1人的問題，還有罹難者家屬，家屬能不能接受比較重要，而他底下的員工都有加保意外險等相關保險，不會讓他們權益受損。

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