同樣叫彭「ㄩˊ ㄧㄢˋ」 他卻謊稱自己是米其林一星主廚

2019-10-03 12:36

〔記者溫于德／台北報導〕同樣叫彭「ㄩˊ ㄧㄢˋ」，這位「俞諺」因詐欺罪遭判刑。

士林地院判決指，彭俞諺在2015年間認識一名魏姓男子，自誇在美國灰石餐飲學校（Culinary Institute of AmericaP）任教、法國四季酒店擔任主廚，並具有法國巴黎藍帶廚藝學校（Le Cordon Bleu）證書、獲頒米其林一星主廚經歷，但因他須陪同身體不佳的母親就醫，且剛回台什麼都沒有。

魏男聽聞後，隨即向彭俞諺表示考慮一同合作開餐廳，但要彭男提供詳細履歷及相關證明。

彭俞諺自知騙人，竟開始偽造各種不實履歷並以電子郵件方式傳送給魏男，包括「香港/香港茶坊內場8個月」、「上海/上海廚藝比賽獲最佳創意美食獎銀牌1面、最佳青年廚師獎金牌1面」、「台灣/晶華酒店主廚3年」、「澳門/澳門威尼斯酒店獲邀廚藝顧問」、「法國/法國藍帶廚藝學院獲藍帶甜點初級認證」、「法國/巴黎米其林三星餐廳廚師」、「2013獲得米其林一星肯定」、「美國/The Culinary Institute of America（美國灰石餐飲學院）Chef6年」。

相隔數日後，彭俞諺再度傳送假的米其林獎牌照片給魏男，魏男誤信後開始洽談合作事宜，雙方並簽立「餐飲推廣合作協議書」，約定由魏男出資新台幣200萬元開設「來玩丼」餐廳，並聘僱彭男擔任行政主廚兼管理；總計彭男詐得31萬元。

魏男後來看見媒體報導彭俞諺不具相關資料，才知受騙，提起告訴。

彭俞諺到案後雖承認不具相關資歷，但否認詐欺意圖，辯稱，米其林獎牌是2013年在舊金山認識的一位澳洲人送給他的，且當初魏男告知他「有什麼就寄來」，他才把相關資料寄給魏男；此外，31萬是他的勞力薪資所得，「31萬是請不起真的大師」。

合議庭審理後拒絕採信彭俞諺辯詞，認定彭男不思正當途徑獲取財物，以不實米其林一星主廚等資歷，並持偽造米其林獎牌，詐騙魏男，但審酌彭男犯後已與魏男達成和解，並賠償45萬元，依詐欺罪判刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。

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