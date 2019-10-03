殉職消防員謝志雄妻趕赴殯儀館 挺雙胞胎肚悲痛認屍

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區一間工廠今天清晨發生大火，中市消防局兩名消防員殉職，遺體於今天上午運抵台中殯儀館，其中一名殉職消防員謝志雄的妻子，是一名女警，目前懷有雙胞胎，挺著肚子在消防員的扶持下，流著淚到殯儀館認屍，場面相當哀傷。
謝志雄之妻不願受訪，抵達殯儀館時，用衣服蓋住頭部，身旁有約10名消防員護衛扶持，她認屍之後，由消防員護著，戴著一頂消防局的帽子，進入殯儀館的會議室休息，不開放採訪，僅讓陸續抵達的台中市長盧秀燕與內政部長徐國勇進入慰問。
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〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區一間工廠今天清晨發生大火，中市消防局兩名消防員殉職，遺體於今天上午運抵台中殯儀館，其中一名殉職消防員謝志雄的妻子，是一名女警，目前懷有雙胞胎，挺著肚子在消防員的扶持下，流著淚到殯儀館認屍，場面相當哀傷。
謝志雄之妻不願受訪，抵達殯儀館時，用衣服蓋住頭部，身旁有約10名消防員護衛扶持，她認屍之後，由消防員護著，戴著一頂消防局的帽子，進入殯儀館的會議室休息，不開放採訪，僅讓陸續抵達的台中市長盧秀燕與內政部長徐國勇進入慰問。
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