台中惡火2消防員殉職 蔡英文：從優撫卹

2019-10-03 11:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕台中市大雅區今天上午發生大火，2名消防員為了救災不幸殉職。蔡英文總統今天指示各單位全力協助家屬處理後續事宜、從優撫卹，並全面檢討執勤裝備。

蔡英文今天上午出席「5G試驗與培訓場域」記者會受訪表示，對於台中消防員不幸殉職，她感到不捨與哀痛，已指示內政部長徐國勇到現場了解情況並提供協助。

蔡英文說，將全力協助家屬處理後續事宜，給家屬最好的照顧並從優撫卹。

此外，針對此次事件，蔡英文認為，必須全面檢討消防員執勤裝備，提升工作安全。

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