中市工廠大火2警消殉職 遺體碳化運出

2019-10-03 11:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中大雅區群峪免洗餐具物流中心及台灣百慕達紙器廠，今天凌晨1點多發生火災，造成西屯消防分隊隊員謝志雄及張哲嘉兩人殉職，消防局長曾進財表示，兩人進入火場勘査火源，後現場小隊長見火勢延燒，無線電呼叫兩人撤出火場，但兩人遲未回應，今天上午8點多陸續發現遺體，詳細罹難原因有待調查。

消防局長曾進財表示，西屯消防分隊是特種消防分隊，所以火災發生後於今天凌晨2點11分第一梯次抵達現場，因當時右側廠房尚未起火，謝志雄及張哲嘉即攜帶熱顯像儀進入火場勘察火源，3點左右，現場待命的小隊長見現場火勢不斷蔓延、狀況不對，趕緊呼叫兩人撤出火場，但無線電一直呼叫都沒人回應，小隊長清點人數，結果找不到2人。

隨後，RIT（快速救援小組）趕緊進入一樓火場搜尋，但沒有找到，第二梯次準備上二樓，但二樓已全面燃燒，無法上去，才趕快撤出來。火災發生時雖緊急停電，但備用電都亮起來，現場還是很清楚，一樓也未見煙或火。

消防局第一大隊副隊長楊世葆說，現場建物為鐵皮構造，火勢很大，有坍塌的現象，因右側廠房的右邊有兩個窗戶被燒毀，今天上午8點左右消防人員破壞窗戶進入2樓火場，在8點8分時發現消防人員的氣瓶，8點16分在距離第三面窗戶約3米左右位置發現第一具遺體，8點47分在相隔約15米的地方發現第2名消防員遺體。

楊世葆說，因廠房坍塌，現場無法判斷兩人是生前被壓或死後被壓，因案發時沒有火及煙，現場很清楚，當時消防局並未拿平面圖，2名消防人員進入的倉儲區，一開始是沒有火及煙的，研判可能是煙透過遮雨棚竄入造成延燒，兩人為何罹難，有待進一步調查，因遺體焦黑，無法辨識，加上碳化太嚴重，也無法判斷消防員使用的空氣瓶是否已用光。

消防隊員謝志雄不幸罹難，其與妻子育有1子，周姓妻子任職烏日警分局三和派出所，獲知後悲傷不已，因其懷有雙胞胎5個多月，警方已請主管與她熟識的女警前往住處陪同，避免她悲傷過度，影響胎兒。

張哲嘉的哥哥張修銘則是台中市春社分隊的消防員，獲報後立即趕到現場關心，第一具遺體運出時，張修銘也跟著走出火場，表情哀傷，一言不發，副市長楊瓊櫻趕緊上前慰問，忍不住淚流滿面。

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