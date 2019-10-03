台中2消防員葬身火窟 盧秀燕：全力協助善後從優撫恤

2019-10-03 10:46

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區中和六路群峪免洗餐具廠房火今天凌晨1點多發生大火，台中市西屯消防分隊2名消防員受困火場罹難。台中市長盧秀燕上午抵達現場慰問打火弟兄，並了解火警經過。

盧秀燕指出，2名消防隊員在搶救過程犧牲了，他們盡忠職守，因此犧牲，這兩位消防弟兄非常年輕且很優秀，站在市府立場表示心痛，另一方面會全力做好慰問和善後的工作，從優撫卹。

盧秀燕說，謝姓消防弟兄的夫人是台中市的女警，已希望這段時間警局全力慰問，陪同協助善後和治喪工作。

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