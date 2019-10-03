台中物流中心大火2消防員殉職 徐國勇趕赴慰問

2019-10-03 09:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台中市大雅區一間從事烘焙原料、南北雜貨、清潔用品及免洗餐具的物流中心工廠今日凌晨發生大火，但台中市消防局西屯分隊兩名消防員張哲嘉、謝志雄不幸罹難，對此，內政部長徐國勇今日更改行程，預計今日上午10點25分左右抵達殯儀館慰問、致意。

這家起火的工廠由於場內存放易燃物，導致火勢猛烈，台中市消防局動員第一大隊、第四大隊、特搜大隊、大雅、清泉、水湳、四平、西屯、文昌及大誠等分隊等各式車輛共26輛，消防人員87人、義消28人，合計115人前往救災。

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