肢解分手女友成7塊 打包丟棄還買飲料解渴 兇嫌一審判無期

2019-10-03 09:48

〔記者王捷／台南報導〕有家室的吳茂騰，在今年1月8日，與外遇的張姓舞廳小姐談分手，用電話線勒死張女，事後分屍7大塊丟棄。雖然吳茂騰辯稱是氣憤殺人，但檢警發現，9日吳茂騰在伴屍一夜後，一早就到五金百貨買鋸子、清潔劑，還不忘買大罐飲料解渴，採購完後就回張女租屋處分屍，事後又清洗運屍用的轎車，檢察官由這些證據強調吳男有計畫的殺人，求處重刑，今天地院依殺人罪宣判吳茂騰無期徒刑。

今年2月許多人還沉浸在年節歡樂氣氛，但是台南市卻傳出一件駭人聽聞的分屍案。警一分局在今年1月24日受理了張女失蹤協尋的案子，當時警方從張女就讀大學的兒子口中得知，張女在1月初不久，說話語氣不像平常，之後就消失，也沒再去舞廳上班，很可能遭遇不測，警方就懷疑與吳茂騰有關。

不過，幾日跟監吳茂騰，卻發現吳雖然有家室，但交友複雜，同時周旋在4位女子間，警方即使覺得有異，卻沒有證據能證明吳男與失蹤案有關，直到在2月1日清晨，警方在張女兒子協助下，找到張女的車子，當時，張女的兒子看到母親的車第一時間就不經意說「從來沒看到車子這麼乾淨」，這句話後來成為扳警方倒吳茂騰的關鍵。

警方調查發現，吳茂騰是張女轎車的最後使用人，還發現吳茂騰曾經開去洗車，最後警方突破吳茂騰的心房，讓吳茂騰供出讓警方都覺得心驚的分屍案，吳男在1月8日不滿張女提分手，用電話充電線勒斃張女，9月再去買了鋸子、清潔劑與冷飲返回張女租屋處，在浴室將張女體分屍，裝進垃圾袋後又放進張女的透明整理箱。

鋸屍後，吳茂騰將部分屍塊扔進大樓的垃圾處理場，一些屍塊則開了張女的轎車丟到巴克禮公園附近，還分了幾次清理張女的租屋處、洗了床單、洗了車，甚至還登入張女的通訊軟體，假扮張女一段時間，但是吳茂騰卻主張，他是氣憤殺人，不過檢察官不願接受求處重刑。

地方法院法官認為，吳茂騰犯下殺人罪，罪惡重大判無期徒刑，褫奪公權終身。

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