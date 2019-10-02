高市今年欠繳燃料費近億元 大戶欠近6萬險被查封房子

2019-10-02 23:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民眾欠繳燃料使用費，小心被凍結帳戶、查封房子!

高市今年1至8月民眾欠繳燃料費近1億元，最大戶是1名黃姓男子欠繳機車燃料費近6萬元，監理所多次通知不當一回事，直到法務部執行署高雄分署要查封房子，才火速繳清欠款保住財產。

根據高市今年1至8月底統計，民眾因欠繳燃料費，被移送案件4600多件，欠繳總金額9500多萬元；去年民眾整年欠繳燃料費，被移送案件10萬多件，欠繳總金額1億近4000萬元。

最大戶是1名黃姓車主積欠機車燃料費，被移送件數126件，欠繳總金額近6萬元，監理所將他移送法務部執行署高雄分署，經查銀行存款少於積欠的汽燃費，直到要查封他的房子，他才持高雄分署執行命令，到監理所繳清欠費。

高雄區監理所表示，未繳納燃料費的車主，會以雙掛號方式寄發補繳通知書，車主如仍未依期限繳納，將開罰300元至3000元，也會接到法務部執行分署寄送傳繳通知書，如未於應到日期前繳納，分署會查調欠款車主銀行存款資料，並依法辦理扣押，以收取積欠燃料費。

監理所說，案件執行過程中所支出的執行必要費用，包括郵資、金融機構扣押手續費用等，依法都由義務人負擔，也就是隨著案件執行，各種執行必要費用，也會伴隨持續增加，呼籲民眾守法。

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