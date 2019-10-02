漏洞不只南方澳大橋 港務公司竟還有8座橋不曾檢測

2019-10-02 23:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕南方澳跨港大橋自87年完工通車後，僅由宜蘭縣政府委託健行科大完成過2次橋梁檢測，而且都未檢測出鋼索鏽蝕等問題，而主管單位港務公司竟21年來從未獨立做過橋檢。台灣港務公司進一步追查發現，管轄的17座橋梁中，除了近4年剛完工的4座橋梁，其他13座只有5座辦過橋檢，其中2座最近一次橋檢更是已超過10年以上，顯示港區橋梁管理出現漏洞。

港務公司查出，5座辦過橋檢的橋梁中，近年主動檢測的只有花蓮港的3座橋梁。港務公司向交通部回報，將在1年內全面檢測管轄的17座橋梁；交通部長林佳龍則要求在3個月內完成，若港務公司有人力及專業上問題，可請技師公會等第三方協助。

據了解，港務公司花蓮分公司現有4座橋梁，其中1座為去年完工，其他3座近期檢測時間及項目是，2013年6月19日完成檢測，2014年8月28日完成修繕，項目包含現場勘查（目視檢測）、混凝土鑽心取樣與抗壓強度試驗、鋼筋探測、中性化試驗、氯離子檢測、重錘（10kg以上）沖刷量測、裂縫深度檢測。

今年度檢測預算也編列經費60萬元，預計在10月決標，12月底完成檢測作業，明年則編列3500萬元辦理後續補強及修繕包含橋梁目視檢測、構建局部破壞檢測、構建非破壞檢測、結構安全評估。

另外，台中分公司在台中港務局年代2008年辦理濱海橋結構檢測，並於2009年完成橋梁補強修復作業，等於11年未檢測。高雄分公司在前高雄港務局時期於2006年完成中興橋連接過港隧道橋梁耐震補強作業，等於13年為檢測。

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