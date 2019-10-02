法官引用「過苛條款」 6千萬賭金僅沒收1/3

2019-10-02 22:54

〔記者吳政峰／台北報導〕台中法院日前承審一件賭博案，該案查扣賭金6662萬元，但法官審理後，卻僅沒收其中的三分之一，餘三分之二發還給賭客，理由是十賭九輸，若把6662萬元全部視為犯罪金錢而宣告沒收，恐有過苛之虞，因而引用沒收新制中的「過苛條款」，宣告部分沒收。

何謂「過苛條款」？刑法2015年通過沒收新制，除了擴大犯罪所得的範圍，同時於38條增列「過苛條款」，讓法官得以依個案情節裁量是否沒收犯罪所得，也就是法官若認為宣告沒收恐出現過於苛刻的後果，或是犯罪所得價值低微，沒有刑法上的重要性，得不宣告沒收。

「過苛條款」顧名思義就是法官須衡量沒收是否有必要性，並應適度調節嚴苛性，可分為兩個面向：第一，犯罪所得價值低微，如：一支鉛筆或一張衛生紙，宣告沒收或追徵價額欠缺刑法重要性；第二，若宣告沒收全部財物，恐無法維持被告基本生活條件，如：被告身家只剩下100元，若連100元都沒收，恐逼他餓死街頭，在這種情況下，法官得不宣告或酌減沒收。

法務部也在過苛條款的立法理由寫道，為了符合比例原則兼顧訴訟經濟，才會參考德國的刑法與刑事訴訟法增訂過苛調節條款，以減少法院不必要的勞費，而法官調節沒收的嚴苛性，亦可降低對被告最低生活限度的影響，保障人權。

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