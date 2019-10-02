10/2 今彩539獎落基隆 雙贏彩頭獎摃龜！

2019-10-02 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月2日）開獎的第108000236期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由「基隆市中正區中船路88-1號」的「祐旺商行」開出；第108000236期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000236期雙贏彩中獎號碼為「08、10、11、12、13、14、16、17、18、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共292注中獎，每注可得500元；肆獎共2733注中獎，每注可得100元。

第108000236期今彩539中獎號碼為「03、11、24、27、29」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共223注中獎，每注可得2萬元；參獎共6791注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7754注中獎，每注可得50元。

第108000236期39樂合彩中獎號碼為「03、11、24、27、29」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共248注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7022注中獎，每注可得1125元。

第108000236期3星彩中獎號碼為「809」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000236期4星彩中獎號碼為「9475」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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