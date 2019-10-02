女遭影射是小三 受「精神攻擊」提告敗訴

2019-10-02 21:46

〔記者王捷／台南報導〕廖姓女子疑似介入陳姓男以子的家庭，但陳男的胞姊看不下去，辦了假IG帳號，影射廖女是小三，廖女覺得很受傷，認為受到精神攻擊，每天鬱鬱寡歡還因此罹患憂鬱症，因此拿就醫證明對陳女提告傷害，不過檢察官認為廖女罹病與陳女的「精神攻擊」沒有因果關係，做出不起訴處分。律師陳佩琪認為，刑法的傷害罪，一般是以傷害「身體」為主，如果是精神上的傷害，建議可以依民法來求償。

今年2月陳女的得知廖女與胞弟有感情糾紛，還疑似介入胞弟的家庭，因此辦了假帳號，PO出廖女的照片、臉書截圖，並影射廖女是小三，廖女的朋友告訴她後，她覺得很傷心，陸續出現了憂鬱症狀，她忍了4個月後，到精神科診所就醫，並且拿了一次就醫證明，到警所向警方報案，要對陳女提告傷害、誹謗罪。

警方受理廖女的報案後，將全案函送地檢，但是陳女供稱，她沒有傷害，她只是要告訴廖女不要介入他人的家庭。檢察官認為，因為廖女延至4個月才去看精神科，而且也只有一次的診斷證明，廖女的罹病問題，很難證明是陳女的PO文所造成的，因此就傷害罪做出不起訴處分，不過誹謗罪成立，已向地院聲請簡易判決處刑。

律師陳佩琪認為，以刑法第277條來看，傷害人的身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，雖然條文說兼具傷害身體或健康兩者，但通常實務上主要都是針對「身體」上的傷害、皮肉傷，因為「精神」上的傷害不容易舉證。

白話來說，如果別人的舉止只是讓人感受到驚嚇、難過，並不構成傷害罪，即便有構成精神疾病確診，也要有醫師診斷證明有因果關係，才有可能構成傷害。不過，民事上的精神賠償慰撫金就比較簡單了，如果是精神上的傷害例如侵害名譽權、隱私權、肖像權等人格權，不一定要罹患精神疾病，就可以依民法第195條，向對方請求慰撫金或請求回復名譽，例如登報道歉。

所以這件「精神傷害」重點應該不在傷害罪是否成立，而是刑事誹謗罪已依法起訴，廖女即使沒有拿到精神疾病診斷證明書，一樣可以向法院提起刑事附帶民事訴訟請求賠償及回復名譽。

至於有部分誹謗案件，常出現「我說的是事實」、「又沒有亂講」之類的抗辯，律師陳佩琪認為，依據刑法第310條規定，若誹謗者能證明所述為事實者不罰，但是涉及私德、公共利益者仍可能構成誹謗，假設陳女就算能證明廖女是介入他人家庭的小三，但不管怎麼說都是廖女的私德問題，廖女也非公眾人物，陳女仍可能構成誹謗。

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