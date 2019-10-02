男遭高壓電箱燒成焦炭 台電判賠家屬408萬

2019-10-02 21:14

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆市一名林姓男子2016年間某日清晨跟女友說「快到家了」，未料1小時後竟陳屍在海軍威海營區旁的高壓配電室內，整顆頭顱被高壓電成焦炭，還引發爆炸與大停電，林男的雙親傷心欲絕，向台電求償撫慰金與扶養費，高等法院日前判台電應賠林父190萬餘元、林母218萬餘元，仍可上訴。

2016年3月26日凌晨，林男酒後搭計程車返家，接獲女友電話時還說「快到家了」，沒想到下車不知何故未進入家門，反越過馬路走到對向，跌入有鐵捲門的配電室，1小時後配電室發生爆炸，整個威海營區電力中斷，台電人員獲報到場檢修，打開鐵門赫見林男卡在電箱旁，整顆頭顱因感電遭到1萬1000伏特電壓瞬間灌入，成為焦炭。

配電室空間不大，兩個變壓器間距狹隘，工作人員無法將遺體搬出，只好委請台電調派堆高機到場拆遷變壓器。

配電室外有兩扇鐵捲門，但固定兩扇門的中柱遭竊，導致門扇間有縫隙，林男雙親懷疑兒子不勝酒力支撐鐵捲門時，門扇因缺乏支撐直接向內凹陷，致兒子不慎跌入其內，發生憾事，認定台電有過失、應負責

合議庭審理指出，兩扇鐵捲門的中柱雖遭竊，但上方及側邊仍屬固定，須刻意用力扳開才進得去，可見得該配電室並非外人得以輕易跌入，林男有過失；不過，合議庭認為台電負責供電設備，早就發現鐵捲門中柱不見，卻未盡善良管理措施，亦有責任。

合議庭審酌雙方過失情節，認為台電應負損害賠償責任，應給付林父扶養費、撫慰金、喪葬費190萬9391元、林母218萬9326元，全案仍可上訴。

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