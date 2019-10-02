愛女骨灰回台一波三折 越藉單親媽終如願

2019-10-02 22:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是比悲傷更悲傷！越南藉單親媽媽阮式因家暴離婚，因需忙於工作，將女兒帶回越南照顧，但娘家生活困苦簡陋，12歲女兒不慎遭鼠咬，感染漢他病毒，經急救仍不治，阮女希望女兒魂歸台灣故土，但根本身無分銀負擔運費，加上骨灰在填寫國籍時出錯，返台安葬受阻，員林市廣寧樂善團團主張雪如得知，立即聯絡越南台北經濟文化辦事處，協助更改國籍，承擔運費，終於將骨灰運回台灣，於昨日傍晚安葬員林。

阮式女子嫁至台灣多年，產下一女沒多久就因受家暴離婚，她為了生活，無奈下於多年前將女兒託付越南母親照料，想等經濟穩定後再接回，未料今年8月23日女童突然發高燒，送往胡志明市兒童醫院診斷為感染鼠疫漢他病毒，雖緊急搶救仍因肺部已纖維化、腦死等於上月1日不治，6日火化，阮女覺得女兒是「台灣囡仔」，希望女兒能安葬台灣，但她微薄薪水無力負擔，於是求助張雪如。

「媽媽對不起你！為了賺錢生活沒有好好照顧妳，希望下輩子再續母女緣！」阮女傷心表示，為了賺錢，才無法將女兒帶至身邊，沒想到感染鼠疫，雖然立刻送醫，還是無法救回女兒，想到今世無法再續母女緣，感到心酸，希望下輩子還能當母女。

張雪如說，女童生病送醫，因越南藉外婆不識字，住院填寫的姓名與國籍都誤植，變成「越南藉」，導致骨灰送回台灣受阻，經與駐越南台北經濟文化辦事處聯繫，並在員林家商前校長唐建雄、彰化雲小姐、員林合作金庫經理等多位慈善家捐助下，圓滿募集需要款項，於昨天下午讓女童順利回到故鄉進塔安葬。

「因為伊系咱台灣囡仔」，張雪如說，有人問她，孩子已在越南生活長大，為什麼一定要回台灣？她說，不只這位女童，仍有許多在中國與東南亞，因經商失敗，導致流浪在外的「台流」在當地過世，在缺錢或找不到台灣家屬下無法魂歸故土，為了不讓他們客死異鄉，她有意籌設基金會，幫助這些台灣囡仔回鄉安葬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法