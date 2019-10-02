潑漆案》法院裁定2被告交保 北檢抗告被駁：尊重裁定

2019-10-02 18:30

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦香港藝人何韻詩被潑漆案，原聲押禁見中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉、大陳島鄉情文化促進會理事梁太富2人，但法官卻裁定20萬及10萬元交保，台北地檢署提抗告後，高院今天下午以難認定被告涉組織犯罪嫌疑重大為由，駁回北檢抗告確定，不得再抗告；對此，北檢今表示，尊重高院裁定。

關於北檢諭令被告強制處分的案由，除了被告當眾對何韻詩潑漆所涉公然侮辱，以及潑漆造成何的衣物毀損，此2罪何韻詩已報案提告外；檢方認為，何當時正在公開受訪，被告涉嫌以潑漆等強暴或脅迫等手段中斷何的發言，還涉嫌強制罪。

因何韻詩所參與的台港大遊行活動，是經合法申請核准的集會，被告潑漆干擾等行為，涉違反集遊法第5條，以其他非法方法妨害合法集會，違反該條法律可依同法第31條處2年以下徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金；另外，檢警查獲涉案被告曾在案發前有組織地密謀及分工，因此認為已到案的11名被告涉犯組織犯罪防制條例。

台北地院則認為，在組織犯罪部分，胡嫌等人辯稱犯案前雖有開會，但只是臨時召集討論，該會議是在犯罪前2小時所開，均討論潑漆等細節，尚無法證明是持續性的結構性組織，因此將涉潑漆而被當場逮捕的胡、梁2人，裁定交保候傳。

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