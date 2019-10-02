競速飆車撞攤婦人 JAGUAR男判賠1465萬

2019-10-02 20:30

〔記者黃建華／高雄報導〕整形名醫倪宗亨，3年前與男子蔣坤翰酒後各開BMW與JAGUAR名車當街競速，卻不慎肇事撞攤另1部汽車陳姓女駕駛，倪某賠償1200萬元和解，今年5月獲高雄高分院二審改判2年，緩刑5年，蔣男則遭判刑1年2月。但蔣男遲未與被害人和解挨告，高雄地院近日另判蔣男須賠償陳女及家屬共1465萬餘元，可上訴。

整型名醫倪宗亨於2016年11月17日晚間9 時診所營業結束後，與黃姓女友及診所員工前往前鎮區「MR .OYSTER蠔蠔先生‧生蠔海鮮餐酒館」餐廳聚餐飲宴。

蔣坤翰也陪同秦姓女友前往「蠔蠔先生」，同桌共飲數瓶葡萄酒，翌（18）日凌晨零時30分許離開餐廳，倪、蔣2人各自開著BMW和JAGUAR名車在高市中華路競速，倪的BMW失速擦撞JAGUAR與另部豐田轎車，致JAGUAR車衝到對向車道，撞翻陳姓女子駕駛的Austin Mini，還波及一輛計程車，陳女顱內出血重傷，倪男肇事後一度棄車逃逸。

高雄地院一審判倪男4年6月、蔣男2年，上訴二審後，今年高雄高分院二審審酌倪已賠償被害人及家屬1200萬元，改判他有期徒刑2年，緩刑5年，蔣則遭判刑1年2月。

不過，因蔣男遲未賠償被害人陳女及其家屬，被害人提起民事求償，蔣男辯稱肇事主因是倪宗亨未打燈號就變換車道為抗辯，但高雄地院民庭近日仍判蔣男應給付陳女新臺幣1390萬1568元，另須陳女老公及女兒、母親各25萬元，可上訴。

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