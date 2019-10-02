南方澳斷橋》北檢急調2名檢事官增援宜檢

2019-10-02 16:56

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭縣南方澳跨港大橋1日突崩塌，截至目前為止造成5死、12傷、1失蹤，宜蘭地檢署立刻派出一名主任檢察官與一名檢察事務官到場坐鎮，現已相驗4具罹難者遺體，同時間，台北地檢署也緊急調派2名具有營建專長的檢事官增援宜檢，在救援與調查之間維持證物與現場的完整性。

法務部長蔡清祥表示，1日在立法院接獲斷橋消息，第一時間就請宜檢派人赴災區採證、勘查、提供協助，同日並協調北檢2位具有營繕工程專長的檢事官趕赴現場協助蒐證，檢方與交通部長林佳龍在蘇澳港區所召開的災害處理會議中達成共識，決議行政與司法調查雙軌併行，並與公路總局所邀集的專家學者共同現勘，試圖儘速找出事故原因。

蔡清祥指出，宜檢已指揮檢事官及警方鑑識人員編組分工，除了出動空拍機採證，並持續採取證物保全、錄影、扣案存放等措施；另與航港局與國軍單位舉行工作會議，協調清理航道、鋼索、橋樑結構物等證據保全並行。

蔡清祥強調，檢察官不僅偵辦斷橋案有無人為涉及刑責等情事，亦將不間斷進行罹難者遺體相驗程序，並由犯罪被害人保護協會提供家屬相關協助。

至於林佳龍表示已聯繫軍方，評估將爆破斷橋殘垣、鋼索、結構體，以清理出寬10公尺、深4公尺的水道供漁船進出，是否會影響刑事犯罪採證？蔡清祥認為，目前「救人第一」，相信現場的檢察官與專業檢事官會在不影響救援或尋找遺體的情況下，透過科技從旁採證。

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