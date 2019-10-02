南方澳斷橋》百噸吊車準備破壞橋墩結構 海巡署：橋體有傾斜

2019-10-02 16:48

〔記者蔡亞樺／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋昨日發生斷裂意外，大橋白色Y字連接橋墩斷裂，橋面往中間塌陷，軍警消目前持續派人搜救失聯的1名外籍移工，今日下午3點多左右，一輛上百噸吊車出現在蘇澳港口，國軍水下作業同步進行中，準備破壞橋墩的結構，要清理海面，盡快開出一條臨時航道，讓漁船進出。

在場海巡署人員表示，目前吊車進來後，可能要先將下方橋體切割，一一拆解結構，吊走橋體與掉落石塊，一旁待命的斗車隨即運走，目前不確定作業時間要多久。

海巡署北部分署也提到，橋體有出現傾斜的情形，可能要橋體慢慢切割拆掉一部分後，吊車將橋體扶正，再把船隻拖出來，方便後續的作業。

南方澳跨港大橋斷裂壓垮航隻並造成船員受傷，到今日下午約2點半左右，尋獲第5具外籍移工遺體，目前尚有1人失聯，軍警消也持續搜救中；由於橋墩的鋼索斷裂，也使得橋面中間部分沉在海面下，其中一側橋端甚至壓住船隻，搜隊人員下午2點多一度動用吊車漁船拉出，可惜被船壓住無法拉出。

到了3點多，上百噸吊車陸續進駐港口，也有多名警力到場引導吊車與秩序，海巡署人員與國軍也一一到場了解作業狀況，吊車也把專家學者吊往空中查看橋體現況，還有技師鑽進掉落的橋體裡面查看，判斷從何處開始切割、分解橋體。

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