普悠瑪案3被告不認罪 出庭傷者痛哭：不敢再搭火車

2019-10-02 16:48

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台鐵普悠瑪翻覆案今首次在宜蘭地方法院開庭，司機尤振仲、台鐵綜合調度所長吳榮欽、及機務處前副處長柳燦煌列為被告，柳、吳將事故推給司機超速，尤認為他願承擔責任，但當時是依程序操作，3人不認罪。出庭傷者想起事發情景痛哭，到現在傷痛未平「完全不敢再搭火車」，而對於傷者質問，3人低頭未正眼直視傷者。

去年10月21日在臺鐵新馬車站出軌的普悠瑪列車，造成18人死亡、200多人受傷；檢方認為尤振仲關閉ATP（列車自動防護系統），以及超速過彎翻覆釀禍。

柳負責普悠瑪列車採購，但未將遠端監視系統列入測試程序，就投入營運，吳榮欽則是沒發現遠端監視系統從未作用，且未針對系統提出改善事項，讓斥資上億的設備形同虛設，3人被依過失致死、過失重傷害起訴。

今地院傳喚3名被告，另傳51名告訴人到庭，但僅8人出庭；柳燦煌、吳榮欽認為列車翻覆主因是超速過彎，與自己無關，尤振仲起初肯定檢方認真調查，最後為自己辯護：「我都依程序操作，不認罪。」

尤的委任律師說，尤當時將ATP關閉後動力好轉，調度員也未指示重開，是否在台鐵文化下，關閉繼續行駛很常發生？如果車子能開，駕駛卻停車會被記小過，在這文化下，列車才會繼續行駛。

蒞庭的主任檢察官江貞諭聽完3人答辯，在庭上抨擊，該面對就要面對，檢方對尤的起訴主軸，就是關閉ATP然後超速；柳、吳則是未在審查、測試階段盡到自己的義務，怎會說無關？

3人答辯理由也不被出庭傷者接受。出庭的唐姓傷者回想事故情景，在法庭一度啜泣；她說，到現在還不敢坐火車，「自己開車感覺比台鐵安全」。

另名洪姓老師，今帶著年幼的女兒出庭；他質問尤振仲，讓故障車輛停下卻因此擔心要被記小過，「你的道德勇氣在哪？我們不是這樣教孩子的嗎？」

庭訊結束後，吳榮欽快步離開地院未受訪，柳則說，他與台鐵對於死傷者，都有要道歉的地方，其餘不願多談。

尤振仲則在律師陪同下受訪，面對傷者質疑，他說，該承擔的責任他會承擔，對於長官推責，相信自有公評，公道自在人心；至於傷者提到的「道德勇氣」，尤則聲音加大，從頭到尾他從未要卸責。

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