韓國藝人控訴遭拍裸照被迫離台 經紀人提告反擊

2019-10-02 17:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕韓國籍藝人宋讚養5月間PO影片指控，他來台發展演藝事業，卻被經紀人李湘瑋強拍裸照，逼得他只得離開台灣。李湘瑋認為，影片內容提到「經紀人利用他名義騙錢」、「介紹非法工作」等說法不實，提告妨害名譽；桃園地檢署今天偵結，認定宋讚養為韓國籍人士，境外涉犯的非3年以上有期徒刑之罪，已予他不起訴處分。

宋讚養5月間在韓國上網影片「一個真心想要留在台灣的韓國人，最後得離開台灣的故事」，內容提到：「他的經紀人利用他的名義，四處騙親朋好友的錢，對他的粉絲做不該做的事。」「以他的名義是要做慈善，收了別家公司的錢，甚至把他的存摺偷偷用在非法事情上。」「他的經紀人幫他介紹的工作，其實都是非法的！」

李湘瑋認為宋讚養的說法不實，提出妨害名譽告訴，檢方說，宋讚養是韓國籍人士，5月10日出境後，未再入境台灣，就算李湘瑋指述的事實都是真的，但宋讚養涉嫌妨害名譽的罪行並非發生在中華民國境內，法院並無審判權，而宋讚養在外國領域對中華民國人民涉犯妨害名譽的罪責，也不屬於最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，已依法予宋讚養不起訴處分。

至於宋讚養指控李湘瑋的部分，由台北地檢署調查，檢警搜索李湘瑋住處曾搜出宋讚養與其他男女的裸照，收押李湘瑋後，已於7月間依詐欺取財等罪嫌起訴李湘瑋。

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