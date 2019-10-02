被爆喬案收錢郭信良服務處主任喊冤 南檢分他字案調查

2019-10-02 17:02

〔記者王俊忠／台南報導〕對於《鏡週刊》報導台南市議長郭信良涉縱容服務處主任黃龍生包攬非法占用農地的工廠，納管為「特定登記工廠」，未來有可能就地合法，農地變成工業地，地價暴漲數10倍，且疑似收錢喬案，台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌今天表示，檢方已蒐集相關新聞報導內容，會分「他」字案交由檢察官調查是否涉及刑事不法罪嫌。

據了解，《鏡週刊》記者佯裝違法農地工廠的老闆，前往台南市議長郭信良服務處洽談農地工廠合法化的問題。週刊報導指黃龍生向記者吹噓保證，一般代書不保證審查通過的，收費3萬元，議長服務處介紹的只要15萬元，有律師見證，沒審過全額退費，還可以結合太陽能廠商抵銷部分代辦費。

黃龍生回應指出，在議長服務處受理服務案1、20年，有很多工廠非法設在農地，常接到市府罰單，廠商會求助服務處，如今中央有一條路要讓這些非法工廠能生存下去，他當然告知廠商可找代書幫忙申辦，且基於服務選民立場，請代書向廠商收取最低價格、最好品質協助廠商，也是幫廠商省錢。

黃主任強調，日後這種變更案不保證能辦成，沒有辦成，是要代書全額退費給申辦廠商，都是廠商直接把錢交給代書，他與服務處完全不收錢，不曉得為何媒體報導他收錢？這是斷章取義的不實報導。因為記者側錄他的畫面是在議長服務處大廳公開場合，他與記者對話時大廳有其他人在，如真的有什麼「見不得光的事」，他怎麼會在這種公開場合對記者講？

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