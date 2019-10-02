收賄120萬 高市殯葬管理處前課長判11年

2019-10-02 14:50

〔記者黃建華／高雄報導〕「玫瑰園墓園」3年前遭檢舉違規設置墳墓及納骨塔，當時任職於高市殯葬管理處的課長胡男涉嫌指導萬姓墓園業者以某教會所屬墓園的名義，以不實證明申請合法化，並僭越機關首長否准權限，「二層決行」讓該墓園免於受罰遭取締，事後收受萬女120萬元，胡雖辯稱「錢隔天就還了!」高雄地院一審仍將胡男依收賄罪判刑11年，褫奪公權7年。萬女則被依交付賄賂罪，判刑2年，褫奪公權1年。可上訴。

判決指出，2016年7月間，萬姓女子違法經營的「玫瑰園墓園」遭民眾檢舉違規設置墳墓及納骨塔，時任高雄市政府殯葬管理處課長的胡男指示下屬前往會勘，發現玫瑰園墓園確有違反殯葬管理條例之規定。

因殯葬管理條例公布施行前（2002年7月19日）募建之寺院、宮廟及宗教團體所屬墓園，得繼續使用，並就地修建，胡男不但沒取締該墓園，還反過來指導萬女尋求宗教團體，出具不實之申請資料，供萬女向殯葬管理處提出申請，再由胡男利用其職權讓其墓園免於受罰。

萬女為此找上小港區某教會陳姓負責人，同年8月14日，以該教會之名義，提出載有「玫瑰園墓園於民國62年起係附屬於某教會」等不實事項之函文，向殯葬管理處提出申請合法經營。

胡男明知玫瑰園墓園與該教會實際上並無關連，竟撰發「該墓園隸屬某教會，得繼續使用」等不實事項之簽呈及公文初稿，再臨時指派不知情之游姓辦事員按照上開初稿抄寫於簽呈及公文。

公文上簽陳核給胡男後，胡為避免遭當時的殯葬處處長謝汀嵩查悉違法後否准，竟僭越機關首長之准駁權限，逕以「二層決行」名義代為決行，製發高市殯葬處公文，讓本來不得作為墓基及納骨櫃出售牟利之玫瑰園墓園，不用再受殯葬管理處取締裁罰。

玫瑰園墓園因此得依該函文為權源，合法出售墓基及塔位，自同年8月16日至2017年9月8日止販售墓基1座、納骨櫃29座金額共新台幣365萬4000元。

萬女事後向胡男表示「要感謝你一下」，並在2016年8月17日上午備以現金袋包裝的120萬元，於「玫瑰園會館」館外交付予胡男作為謝禮。

2017年8月間，玫瑰園墓園再次遭檢舉，經時任課長的周男調閱相關文件並現場查勘及查訪小港該教會負責人陳男，確認玫瑰園墓園的申請資料為不實，全案因此爆發，經檢調循線查悉上情，胡、萬2人因此遭起訴。

胡男雖辯稱120萬元，第二天就還給萬女，萬也辯稱120萬元並非賄賂，而是要感恩，但仍分別被法官論罪科刑。

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