老父勸不聽 女兒差點被騙1個月薪水

2019-10-02 14:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉剛出社會工作的26歲陳姓女子，中了詐騙集團「網路購物設定分期付款」的伎倆，陳女的父親一聽，告知是詐騙，反遭女兒嗆「你不懂啦！不要害我」堅持要去超商自動提款機將她1個月薪水、近3萬元轉出；陳父報警，警方於陳女按下確認鍵前，及時阻止。

苗栗警分局表示，陳女於前天接獲詐騙集團來電稱，她網路購物訂單誤設定為分期付款，如不解除設定，每月將會從其帳戶中扣除600元。來電者自稱臺灣銀行高階主管，請陳女盡速到附近提款機做解除設定，不然損失自行負責。

陳女第一時間聽聞將被強制扣款，慌張不知所措，備妥提款卡要外出匯款給詐騙集團，陳父發現女兒慌張出門，詢問後告訴女兒該通來電是詐騙電話，千萬不可去匯款。但陳女仍深信不已，不僅不聽父親勸說，還嗆「你不懂啦！不要害我」，隨即出門。

陳父報警求助，銅鑼分駐所警員楊思煊、林良愷接獲報案後，前往距離陳家最近的便利

超商查看，發現陳女手持手機站立於提款機前，一邊講著手機一邊操作提款機。

員警上前發現陳女設定好轉帳金額2萬9123元，只差按下確認鍵，遂趕緊阻止，並向陳女解說這是詐騙集團慣用手法，陳女才恍然大悟，並感謝警方及時阻止，讓她保住一個月的薪資。陳女向警方表示，自己以後接到陌生電話會更加仔細查證，也對錯怪父親的好意感到抱歉。

苗栗警分局長賴銘助表示，民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證，小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

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