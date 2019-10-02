「肉包鐵」機車「撞」況多 台中市1至9月已59騎士死亡

2019-10-02 13:44

〔記者許國楨／台中報導〕根據警局交通大隊統計，台中市1至9月因機車涉入交通事故件數共計36957件，造成騎士59人死亡，23849人受傷，顯示「肉包鐵」機車族的「撞」況多，呼籲民眾注意「車況」、「路況」及「本身狀況」等3況，避免摔車危險造成令人遺憾傷亡。

交大今天公布一段各種機車交通事故的影片指出，許多民眾常以機車做為代步工具，然每年機車死亡與受傷件數在交通事故中佔了將近6成，尤其騎乘機車如同肉包鐵，本來就比較容易不穩，一旦與其他車輛或固定物擦撞就會傾倒，往往導致騎士或乘客摔倒在地，一旦頭部撞擊地面衍生重傷或死亡，危險可想而知。

警方進一步分析上述數據，騎士因自撞或自摔狀況的交通事故共計發生2105件，造成15人死亡，2249人受傷，而機車族發生事故原因相當複雜，涉及駕駛本身因素至少包括了騎乘技巧不足、不遵守交通法規、車速過快、未掌握道路狀況等。

交大大隊長林沐弘特別呼籲，「車況」、「路況」及「騎士本身狀況」以上3「況」是騎士最應注意及有所認知，所謂「車況」指機車平時修護保養以及在行駛前檢查，隨時保持最佳機動狀態，是基本條件與要素；「路況」則是天候及路況不佳時（尤其雨天、地面有積水或道路工程設施時），騎士應確實減速慢行並掌握路況，切勿超速行駛並隨時注意前方狀況，採取自我防禦駕駛及必要安全措施。

「本身狀況」係騎士除須遵守各項交通規定，如果熬夜疲勞、宿醉未醒、生病服藥或情緒不穩定時，應避免上路，讓自己在最佳精神狀況下騎車，維護行車安全。

市警局長楊源明表示，另針對機車駕駛易違規行為（如無照駕駛、酒後駕車、闖紅燈、未戴安全帽等）加強攔查取締，期以宣導及執法並濟方式強化駕駛觀念及技巧，讓機車族多注意安全駕駛觀念，減少意外傷害，降低事故發生。

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