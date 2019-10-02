數度扮蜘蛛盜入侵女子香閨企圖性侵 連曬衣女子也險遭性侵

2019-10-02 13:48

〔記者黃建華／高雄報導〕真是恐怖送貨男！洪姓男子因送貨之便，得知前鎮區某大樓11樓住有一對母女頗具姿色，竟扮「蜘蛛盜」從樓梯間攀爬到該母女住處陽台，入侵屋內搜刮財物未獲，竟色膽包天自脫衣褲自慰，並企圖性侵屋主女兒，被害女子呼救，洪男嚇得逃離，事後仍再次入侵該屋企圖行竊;離譜的是，洪男今年5月間送貨到該大樓後，跑到頂樓看A片自慰，竟企圖性侵另1名上頂樓曬衣物的女子，遭被害人踹倒呼救後逃離，躲到逃生梯穿褲子時，遭里長發現報警逮捕。

洪男在法院審理時雖與2名被他性侵未遂的女子和解，但高雄地院一審仍將他依2件侵入住居行竊未遂與2件強制性交未遂罪，得易科罰金部分，判刑10月，不得易科罰金部分，則判應執行4年。可上訴。

判決指出，洪姓男子因擔任送貨員工作，知悉甲女（代號）_與其母親租住在前鎮區某大樓11樓，洪男竟心生歹念，去年10月22日15時許，從該大樓11樓的樓梯間窗戶，攀爬至甲女租住處的廚房陽臺，再越過廚房窗戶後進入屋內，於客廳內搜尋物色財物，企圖竊盜，但因未發現財物而未遂。

未料，洪男隨後進入甲女房內搜尋財物，見甲女躺於床上睡覺，洪男色心大起，先脫光自己衣物全裸欲自慰，但甲女察覺房內有人驚醒，洪男竟手抓甲女之雙腳，欲將甲女雙腳掰開性侵，甲女奮力反抗並大聲喊叫後，洪男才逃離，性侵未遂。

今年1 月31日16時40分許，洪男大膽再度攀爬入侵甲女和母親租住處行竊，但因未發現財物而未遂。

沒想到，洪男今年5 月8 日上午10時許，因送貨又到市前鎮區某大樓，隨後跑到頂樓抽菸，並以手機觀看A 片；適有另一女子丙女（代號）前往大樓頂樓陽臺曬衣，洪男竟心生淫念，先在旁觀看該女子並自慰，隨後尾隨到該女到樓梯間，光著下半身將該女強壓在牆壁上，並試圖脫去被害女子 衣物，欲強制性交，因被害女子極力反抗並大聲呼救，一度踹倒洪男，洪男害怕事跡敗露，倉皇逃離而強制性交未遂。

不過，因被害人的呼救聲引起大樓其他住戶注意，住戶四處查找色狼時，吳姓里長發現洪男正在大樓逃

生梯穿褲子，報警將他逮捕而查悉上情。

案經甲女母女及丙女等3名被害人訴由前鎮警分局報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。

洪男雖辯稱他入侵被害人住處只是想行竊，否認要性侵被害人，高雄地院不採信，仍將他依涉犯2件侵入住居行竊未遂與2件強制性交未遂罪，得易科罰金部分，判刑10月，不得易科罰金部分，則判應執行4年。可上訴。

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