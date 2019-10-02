電動輔助車貼反光條 夜間出門保平安

2019-10-02 12:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣警局計年長者交通事故高峰時間，發現以16─18時及18─20時及6─8時等3個時段為主，肇事原因大都是駕駛人未注意或未看到，為確保老人外出時能行的平安，推動「安全亮點 」計畫，協助年長者騎乘的電動輔助車、腳踏車黏貼反光條，增加能見度。

縣警局交通隊表示，「機、老、酒」是交通事故防制的主要對象，年長者因身體狀況不佳，反應遲頓、行動緩慢，並缺乏交通安全警覺性，較容易發生交通事故，近來年長者發生交通事故頻傳，維護年長者行的安全，是警方防制交通事故重點工作。

警察局為維護年長者用路安全，研擬「腳踏車安全亮點執行計畫」，針對其騎乘的腳踏車、四輪代步車及輪椅等交通工具，藉由黏貼反光條（片）方式，以提高用路能見度，達到提醒其他駕駛人及用路人注意並禮讓的效果，以期有效降低年長者交通事故案件發生。

各分局除派員前往年長者易為聚集的廟口、老人會、長青食堂及社區活動中心等地點協助為長輩交通工具貼反光條，更以「宅配」方式，由勤區員警到府為年長者服務，裁剪10─15公分長的反光條，黏貼在腳踏車前龍柱、前後擋泥板上、四輪代步車及輪椅等交通工具前、後方適當位置，並提供其他警示宣導品─腳踏車警示燈、LED臂帶燈、反光手腕帶及反光帽等物品。

交通隊表示，除了交通工具外，不少社區志工隊成員會在清晨時分打掃街道，由於清晨時分視線不佳，加上車輛駕駛容易精神不濟，易發生交通意外，所以員警也協助志工在人力搬運車上貼反光條，提高能見度，希望藉此減少交通意外。

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