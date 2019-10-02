南方澳斷橋》軍方派員切割斷橋開闢航道 拚明天讓漁船通行

2019-10-02 12:25

〔記者林欣漢／宜蘭報導〕宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，橋體墜落港區內阻礙航道，漁船受困港內無法進出，國防部長嚴德發表示，中午起M3浮門橋、水下作業大隊等單位就會進場，除了協助搜救，也會下水排除斷橋障礙物、開闢航道，希望能趕在一天內完成。

嚴德發指出，他們有考慮過爆破，但現在還有兩個人還沒找到，這時候爆破會有一定風險，而且早上有發現，斷裂的橋樑有向內港傾斜15度的情況，所以在內港作業有風險，水下作業大隊到水下切割，再由M3浮門橋協助將障礙物吊掛上岸，是最快的做法。

嚴德發說，他們預計開闢水面10公尺寬、水深5公尺的航道，水下作業大隊已經完成偵察作業，會配合M3浮門橋下水清除水底障礙物，包括排除橋上四道欄杆、水下的繩索與鋼索，預計中午開始連夜趕工，希望能在一天內開闢完成，讓漁民進出，並視狀況在右側再開闢第二航道。

交通部長林佳龍感謝國防部的全力支援，今天也有調派直升機協助展開搜救，交通部政務次長黃玉霖表示，切割斷橋、尋找失蹤者會同步進行，航港局、港務公司也會配合進行水道所有的警示、導航及通航等管理措施，這件事在今天希望能全部完成，明天就能讓大型漁船轉移作業陣地到10到13號碼頭，小型漁船也會安排時間讓他們安全進出。

媒體詢問，還有兩個人未找到，水下切割是否有風險？黃玉霖表示，專家小組已經分三組到現場，從水面、水下、橋樑上定位，進行完整的評估，整個切割作業過程也會派員在現場監控，包括漁民通行、救護相關工作的進行，有建立完整的標準作業程序，大家可以放心，目前開通航道的主要工程，第一個就是要確認施工過程中的結構安全，經過專家小組確認是沒有問題，第二是在短時間做好所有的應變計畫，感謝國防部有一組工作人員，另外也有另一組資深的水下工作團隊待命提供必要的協助。

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