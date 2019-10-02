一闔眼成千古恨 疲勞駕駛風險與酒後駕車相同

2019-10-02 12:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警交通大隊依據研究指出，駕駛如果只睡4小時就開車，發生車禍機率將提升10倍，「疲勞駕駛」絕不可輕忽!

警方表示，今年9月在北市環河北路，一名汽車駕駛疑似因為精神不濟，追撞前方機車騎士，造成騎士傷重不治。107年7月士林區中正路與雨農路口，機車騎士未與他車擦撞，突然向右偏，撞及路邊垃圾桶，騎士傷重不治。

北市交通警察大隊表示，民眾對於酒後駕車危險性已相當了解，但對「疲勞駕駛」卻缺乏警惕。道路交通管理處罰條例第34條：「汽車駕駛人，連續駕車超過8小時經查屬實，或患病足以影響安全駕駛者，處1200元以上2400元以下罰鍰，並禁止其駕駛，如應歸責於汽車所有人者，得吊扣其汽車牌照3個月」。

但事實上，「疲勞駕駛」並不僅是連續駕車超過8小時，例如前晚熬夜、長期睡眠不足、工作壓力累積等等，都可能影響駕車的精神狀況，疲勞駕駛可能引發視覺模糊、視野變窄、容易誤漏看資訊等，疲勞駕駛與酒駕肇事的風險性相同，均嚴重影響駕駛注意力、反應力與判斷力。

駕駛人如果發現自己頻頻點頭、眨眼頻率變高、視線不清楚，切勿抱持著「再撐一下就到了」、「我來得及反應」等錯誤觀念，應立即找適當地點休息，養足體力後再上路。

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