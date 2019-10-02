勇警薛定岳殉職路口監視器曝光 檢方放慢看王嫌未惡意撞警

2019-10-02 12:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦汐止勇警薛定岳殉職案，承辦檢察官放慢、反覆勘驗肇事路口監視器，認定王男在發生擦撞時，明顯有將車頭拉回的動作，主觀上沒有刻意殺害警員、衝撞警員的故意，但他超速、蛇行、闖紅燈等危險駕駛，則涉犯妨害公眾往來安全致人於死及肇事逃逸罪。

檢方新聞稿指出，王男今年8月28日下午4點41分許，在新北市汐止區大同路2段附近施用K他命後，騎車返回基隆市七堵區住處，途經新北市汐止區忠孝東路與秀峰路口時，違規紅燈左轉，被執行取締酒駕機動巡邏勤務的新北市政府警察局汐止分局汐止派出所警員薛定岳發覺。

薛員鳴警笛示意王男停車受檢，王反加速逃逸，由汐止區新台五路往基隆方向逃逸，一路緊追的薛員除開啟警笛及警示燈號，並以警用無線電設備通報以施行攔截圍捕。

王為逃避薛員追緝，以時速80公里（速限50至60公里）高速逃竄，闖越紅燈、蛇行及逆向危險行駛在新台五路上，騎至新台五路二段與福三街T字路口，見前方路口亮起紅燈，外側車道與內側車道上各有一輛機車與小客車停在前方，中間車道有一輛自用小客車A車正行駛接近路口。

王加速從A車右側通過，欲闖紅燈，薛員追上則從A車左側通過，欲往前攔下王的機車，此時，王突然向左側變換車道，致所騎乘機車左側與薛員的警騎右側發生擦撞。

薛員面對突來擦撞，失去平衡倒地往前滑行，撞及前方路口分隔島。

王明知肇事致薛員倒地受傷後，仍加速逃逸，薛則經吳姓等3名路人報警送醫，因顱內出血嚴重不治。

案經承辦檢察官林秋田經調閱、勘驗沿路監視器光碟、測速器照片、員警秘錄器光碟、行車紀錄器光碟與多名目擊證人調查後，認定王有闖紅燈、高速蛇行、逆向行駛等妨害公眾往來安全的危險駕駛行為與肇事逃逸行為。

另，汐止警方移送王毒駕致死罪、妨害公務致死罪與殺人罪部分。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章指出，檢察官放慢監視器，檢視駕駛每一個動作，肇事前，王無從預知警方從後面追捕他，並且在發生擦撞時，王明顯有將車頭拉回動作，王主觀上沒有刻意殺害警員、衝撞警員的故意，因此處分王不起訴。

至於，王被控毒駕致死罪部分，檢方認定，王雖拉K後騎車，但王通過直線測試、平衡動作及同心圓測試等身體平衡檢測，依客觀證據難認已達不能安全駕駛之程度，這部分也不起訴。

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