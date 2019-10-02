遭爆喬案收錢 郭信良服務處主任喊冤絕未收好處、怒告週刊

2019-10-02 12:17

〔記者王俊忠／台南報導〕對於《鏡週刊》報導台南市議長郭信良涉縱容服務處主任黃龍生包攬非法占用農地的工廠，納管為「特定登記工廠」，未來有可能就地合法，農地變成工業地，地價暴漲數10倍，質疑黃主任收錢喬案。今上午，黃龍生到台南地檢署喊冤說他與服務處絕未收錢，報導斷章取義、按鈴控告《鏡週刊》社長與記者涉嫌加重誹謗罪。

黃龍生表示，因此新聞報導使得自己與郭議長、服務處名譽受損，除了提告捍衛名譽，今天他已向郭議長口頭請辭主任職務。

黃龍生指出，在郭議長服務處受理服務案1、20年，有很多工廠非法設在農地，常接到市府罰單，廠商會求助服務處，如今中央有一條路要讓這些非法工廠能生存下去，他當然告知廠商可找代書幫忙申辦，且基於服務選民立場，請代書向廠商收取最低價格、最好品質協助廠商，也是幫廠商省錢。

黃主任強調，日後這種變更案不保證能辦成，沒有辦成，是要代書全額退費給申辦廠商，都是廠商直接把錢交給代書，他與服務處完全不收錢，不曉得為何媒體報導他收錢？這是斷章取義的不實報導。

偕同黃龍生到南檢的代書王志聰說明，所謂收取15萬到30萬元，是他過去幫客戶辦臨時工廠登記證，有時需要1年半到2年時間，過程耗費的文件、郵資、交通人事等成本來收代辦費，大概抓這費用，但也不一定，還要看廠房大小、複雜度來報價，他都直接跟廠商談與收費，代辦費是付給他的，收費沒經過議長服務處。

王志聰說，《工廠管理輔導法》三讀通過後，今年底地方政府會訂施行細則，明年1月1日才開始送件申辦，很多人詢問此事，可能是郭議長服務處認為他處理較有經驗，才會介紹他幫忙廠商，但未來也不保證一定通過，沒有過就全額退費給廠商，相關成本自己吸收。

找王志聰代辦的農地廠商薛根旺說，過去因臨時工廠依法無規才未辦理，利用這機會辦特別工廠登記，黃主任介紹代書給他以公平正義方式來申辦，代書沒辦過會全額退費，錢沒有給議長服務處，有跟王代書簽合約籌備明年起開始申辦，目前尚未付出任何費用。

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