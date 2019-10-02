南方澳斷橋》柯文哲：通常是有SOP沒有徹底遵守

2019-10-02 11:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕宜蘭南方澳跨港大橋昨發生斷橋意外，造成4死、12傷、2失蹤，震驚全國，也讓老橋安全成各界關注焦點。對此，台北市長柯文哲今受訪時直言，像這種狀況，出事情不見得是蓋的人出什麼問題，且工程是已經幾百年的東西，一定有標準的SOP，通常都是有SOP沒有徹底遵守。

柯文哲表示，就是按部就班，北市府每兩年會做一次調查，再依照調查結果做補強，像是民權大橋下陷30公分，本月檢查報告會出席，就依照調查結果去處理，常常是當年有調查、沒處理，才會這樣子，如果是依照行程表在跑，確實在做，不太會出問題。

但因承包跨港大橋的廠商，在台北市也有不少公共工程案，媒體今也問柯是否會全面清查？柯文哲說，像這種事情，出問題不見得是蓋的人出什麼問題，如果是北市府，標準作業是要做RCA根本原因分析，調查看看是哪一個環節出問題，不要遽下結論。

柯文哲強調，工程已經行之有年，和醫學一樣，甚至更久，這種已經幾百年的東西，一定有標準的SOP，通常是有SOP沒有徹底遵守。

北市府先後在2010及2011年，針對全市34座跨河橋、32座車行陸橋，進行耐震評估，其中39座橋不符最新的耐震規範，目前有37座橋完成補強，其餘2座的建國高架、舊環南高架，預計2022年完成補強，耐震能力將達到六級。

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