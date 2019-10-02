裝潢工人墜地亡 張淑晶3罪合併執行9月徒刑確定

2019-10-02 11:33

〔記者張文川／台北報導〕由「惡房東」張淑晶出資主導的中興國際開發公司，旗下廖姓員工5年前在架設冷氣室外機鐵架時，從2樓墜落地面死亡，最高法院去年3月依業務過失致死罪，判處張淑晶5月徒刑定讞；由於她違反勞工安全衛生法先前已被判刑3月徒刑、偽造文書判刑3月定讞，高檢署聲請「定應執行刑」，高等法院今年8月裁定3罪應合併執行9月徒刑、可易科罰金27萬元，最高法院今駁回張淑晶的抗告，全案確定。

2014年3月15日上午10時，廖男工作時，因建築老舊雨遮年久失修，腳底踩踏的雨遮崩落，他從2樓摔到1樓死亡，新北市勞檢處通知中興公司停工，但中興又偷偷復工。

檢警查出張淑晶中興公司的實際負責人，負責公司的財務運作、薪資發放、工程業務規劃聯繫，黃鐸為經理，但兩人都否認，張淑晶說她與中興公司沒關係，只是借錢給黃鐸，黃雖坦承是經理，卻說廖是承攬冷氣安裝的廠商，不是員工。檢方依業務過失致死罪、違反勞安法起訴2人。

法院歷審都認定，黃鐸以經理名義負責處理裝潢房屋，張淑晶則是實際出資者，負責房屋出租，在本案工地裝潢期間，也有到工地了解裝潢進度，指揮員工清理房間，可見張淑晶就是實際負責人，死者也是公司的領薪員工，認定張、黃2人輕忽勞工作業安全，使廖男家屬痛失至親，且停工期間還繼續施工，去年3月三審判張淑晶5月、黃鐸6月定讞。

2人的違反勞安法罪各被判刑3月於二審定讞，張淑晶另有一件2012年所犯的偽造文書罪，也在今年5月三審判刑3月確定。檢方聲請將此3罪合併定一個「應執行刑」，最高院今維持高院裁定，張淑晶確定應執行9月有期徒刑，可易科罰金。

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