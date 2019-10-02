獨家》被壓死漁工來台12年 只差半年就能返鄉團圓

2019-10-02 11:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］南方澳大橋斷裂導致4名漁工死亡，2名外籍漁工失聯，3人為印尼籍，3人為菲律賓籍；其中，死亡的菲律賓籍的IMPANG GEORGE JAGMIS，已有12年資歷，是當地漁工領班，平時為人節儉，沒有租屋都住在船上，就只為了能用微薄薪水養活菲律賓的家，因年資已滿，明年4月他就能回家團圓，不料，只差半年，如今卻魂斷異鄉，讓人不勝唏噓。

47歲的IMPANG GEORGE JAGMIS，太太在菲律賓，為養活家人，12年前來到台灣擔任漁工，是新台勝1號的船員，在船東眼裡，他個性很溫和，也很聽話，其他資淺漁工都很願意聽他的話，沒多久就被船主升任當領班，除了領有基本薪資2萬3100元，還有額外的1萬2000元加給，1個月可有3萬5100元的薪水，如果有好表現，還可以有額外獎金。

即便領得比一般的漁工多，IMPANG GEORGE JAGMIS從來不會鋪張浪費，有些漁工為了更舒適的生活，會在岸上租屋，但IMPANG GEORGE JAGMIS為了寄更多的錢回家給妻子，沒有租屋，12年來都住在顛頗且充滿油汙味、環境不佳的船上，相當的節儉、刻苦。

南方澳大橋坍塌當下，IMPANG GEORGE JAGMIS正跟著其他漁工們到橋下排隊等著為漁船加油，當時他正在新臺勝266號船上，不料，橋卻突然坍塌，奪走他的性命，遺體經過近11小時、漏夜搜索，今天上午才在第13號碼頭海域被找到。

據了解，IMPANG GEORGE JAGMIS因年資已有12年，又沒有大學學歷，依規定不得被續聘需要返鄉，只差半年，明年4月他就可以返鄉，與家人團圓，卻因這場突如其來的意外，讓他魂斷異鄉，家人也頓失經濟支柱，讓友人相當遺憾與難過。

據了解，3名死亡和3名失聯的外籍漁工，縣府跟勞動部將發放10萬元慰問金，因為6人都有投保勞保，根據年資與薪水，將另外給予撫卹金。

救難人員漏夜搜索失聯的外籍漁工。（資料照，記者林敬倫攝）

南方澳跨港大橋1日發生斷橋意外，搜救人員將壓在橋下的船拖至蘇澳港尋找失蹤者。（資料照，記者羅沛德攝）

救難人員打撈IMPANG GEORGE JAGMIS的遺體。（資料照，記者林敬倫攝）

死亡的菲律賓籍的IMPANG GEORGE JAGMIS，已有12年資歷，是當地漁工領班，平時為人節儉，因年資已滿，明年4月他就能回家團圓，不料，只差半年，如今卻魂斷異鄉，讓人不勝唏噓。（讀者提供）

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