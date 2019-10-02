菜販欠稅1億4千萬！竟稱沒錢繳還舉家移民美國

2019-10-02 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名菜販因在6年間逃漏稅加罰鍰高達新台幣1億3千9百萬元，更被查出在欠稅期間還匯款美金230萬元到美國，行政執行署台北分署認為他已有能力繳納，向台北地院聲請管收，但被駁回，再申請抗告後，高院廢棄北院裁定，發回台北地院更為裁定。

據《Ettoday》報導，高院裁定指出，新北市新店區一名傅姓菜販，沒有申請營業許可證，就開設蔬果行進行中盤買賣。但他被國稅局查出，從2000年9月至2006年8月，他的銷售額近6億元，因此向他追繳營業稅及罰鍰等，於今年初已累積高達1億3千萬元，催繳不成便移送行政執行署台北分署。

經調查，發現傅姓菜販一家早已移民美國，商店也結束營業，但在他被查出逃漏稅前，直到2009年間仍持續匯款美金230萬元（約新台幣7千萬元）至美國。其胞兄也匯款給他在美國的同一位友人美金47萬元（約新台幣1400萬元），台北分署懷疑他隱匿財力，向台北地方法院聲請管收。

雖菜販有持續匯款至美國的「隱匿、處分」財產行為，但他宣稱目前除每月繳3千元外，近年更在中國經商失敗，已沒錢可以繳納，故北院認為不符合管收條件，駁回請求。

台北分署再提抗告，最高法院發回高院更裁，高院認為菜販明知自己有欠高額稅金，還陸續匯款國外，更沒對匯款金額的來源與去向作出合理解釋，因此高院認為仍須調查菜販是否有能力繳納，廢棄台北地院裁定，發回北院重新審酌是否裁准管收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法