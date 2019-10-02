行刑式槍擊示威學生 台警驚呼：港警執法已失控

香港年輕示威學生今遭到港警以實彈槍擊流血倒地。 （圖擷取自HKPUSU PRESS COMMITTEE）

2019-10-02 07:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕中國昨十一國慶，香港卻有示威學生遭港警以行刑式開槍，一名中五學生胸部中彈，差點喪命，不少曾在街頭面對群眾抗爭的台灣官警們，看到媒體相關報導，除對香港局勢感到憂心，也指出港警目前的執勤方式及心態，已經明顯失控。

曾指揮北市刑大特勤中隊的帶隊幹部表示，以往群眾陳抗活動要出勤時，領頭帶隊者，除了在第一線發號施令，另外最重要的，就是要安撫背後隊員們的身心情緒，避免過激動作出現。

他解釋，群眾運動經常曠日廢時，長時間下來，員警身心都會承受巨大壓力，尤其是面對群眾指責謾罵，不滿情緒全積累在心裡，當有機會衝出去行動或逮人時，通常會像脫韁野馬，很容易做出過當的暴力行為。

此時幹部的作用，就是在旁邊拉著他們，盡量安撫情緒，他坦言這是人性，員警也是人，也有情緒壓力，說一點都沒有報復心理是騙人的，所以絕對不可能配槍，因為不知道會發生何事。

他強調，在沒配槍的情況下，情況都難已控制，這些港警們被要求帶槍出去鎮暴，明擺著遲早要出事！

另有官警說，台灣警察著「防護裝」（就是外界所稱的鎮暴裝）時，就規定個人裝備不得佩掛槍枝，除防止雙方衝突時，混亂中槍可能走火或被搶走，也是怕現場員警情緒衝動時拔槍相向，造成更大的危害。

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