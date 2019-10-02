1人軋4女 連千毅後宮也駁火大亂鬥

2019-10-02 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕網路直播主連千毅引發連串街頭亂鬥，近日頻登社會版面，但有週刊報導指出，私下已婚的連，還1人連軋4女，且4名後宮都是爆乳辣妹，近期為了爭寵也陷入「駁火狀態」。

《鏡週刊》報導指出，時常在網路開直播的連千毅，每次身邊都坐著一到兩個爆乳辣妹，但這些正妹不僅是直播來賓，也備受他金援以及寵愛，猶如連的後宮佳麗。有讀者爆料指出，32歲的連千毅除了有正妹老婆，還和直播中常出現的子瑜、子涵等女子有超乎倫理的情愛與金錢關係，另外還有一名小四、實際上是單親媽媽的林女。

爆料的陳先生指出，常秀出爆乳比基尼照片、40歲的單親媽林女雖然已有2個小孩，但因連千毅有錢又有勢力，仍決定跟他交往，但2人在一起林女卻無法忍受連風流成性，並為此大吃飛醋，經常為此與連吵架，其中最讓林女最在意的就是常跟著連一起直播的辣妹子瑜，但子瑜其實也會為了另一名辣妹子涵和連千毅賭氣，連的後宮可說是一片爭風吃醋大亂鬥的狀態。

報導指出，連在今年2月間直播拍賣遊艇時，在直播時要粉絲記得追蹤子涵，同時也不忘提到子瑜，並要子瑜別在任性了，但這番隔空安撫子瑜的作為，也引發林女不滿，怒罵連千毅「你直播公開哄小助理，還找我做什麼！你有老婆，然後她（子瑜）是檯面上公認、那我是什麼？說你是我老公，我是你的寶貝，這段戀情我得到什麼？！只有委屈！」雖然連稱那都是直播的橋段，並說「你有事嗎」，讓林女更加爆炸，怒吼「你兇什麼！」但之後在連千毅拿出甜言蜜語攻勢後，又將林女收服。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法